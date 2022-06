La storia di Leo, ex ingegnere in una fabbrica di carri armati che non vuole andarsene da casa

“Pensavo fossero tuoni invece era la guerra, da un lato sparavano i russi dall’altra i nostri e noi in mezzo”. Leo abita a Kharkiv, è un ex ingegnere di una fabbrica di carri armati, non ha più acqua, gas o corrente elettrica ma non vuole andarsene. Qui non c’erano strutture militari e si sta indagando. Anche Olga non vuole andarsene, suo figlio lavorava a Chernobyl ed è morto per un tumore a 34 anni. “Ha contribuito a salvare i russi e questo è il ringraziamento”.