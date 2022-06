La storia di Yulia Payevska, paramedico catturata a Mariupol, finalmente rilasciata

La guerra in Ucraina

La figlia 19enne era andata all'europarlamento di Bruxelles per chiedere aiuto per la mamma: “Salvate il soldato Taira”. Yulia Payevska è un paramedico che con la sua onlus, chiamata appunto “Gli angeli di Taira” portava soccorso ai feriti a Mariupol. I russi l'hanno catturata a metà marzo e volevano farla passare per un soldato del battaglione Azov. Finalmente dopo tre mesi è stata liberata. Taira è finalmente libera.