La tigre del Bengala vaga in una zona residenziale di Tecuala: il gesto coraggioso del giovane

Tra l'incredulità dei residenti una tigre del Bengala si è materializzata in un quartiere residenziale di Tecuala, nello stato messicano di Nayarit. Probabilmente tenuto in cattività, l'animale sarebbe scappato da una delle case della zona. Determinante l'intervento di un giovane che, con disinvoltura, si è avvicinato alla tigre legandole una corda al collo. Poi l'ha portata via.