L'incontro tra Ben Stiller e Volodymyr Zelensky a Kiev

Un Ben Stiller chiaramente emozionato ha incontrato ieri Volodymyr Zelensky a Kiev: “È un onore per me”, ha detto stringendo la mano al presidente ucraino.

Continua così la visita dell’attore statunitense in Ucraina in veste di ambasciatore di buona volontà per conto delle Nazioni Unite.

Dopo un primissimo scambio sulle reciproche carriere per rompere il ghiaccio - “Eri anche un grande attore” e la risposta “Non quanto te” - i due si sono messi al tavolo, vicini, per discutere di quello che l’artista ha potuto osservare da vicino: “È veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione … un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto da qui, parlando con le persone".

Zelensky ha ricordato come l’obiettivo della campagna di informazione messa in atto sia quella di far in modo che “le persone non dimentichino e non si riduca la pressione mediatica su ciò che sta facendo la Russia".