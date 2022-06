La vittoria di Jacobs agli assoluti di Rieti in 10"12 - video

Marcell Jacobs ritorna alle gare dopo 38 giorni e vince per la quinta volta consecutiva la gara dei 100 metri dei campionati italiani Assoluti correndo in 10"12 sulla pista del Guidobaldi di Rieti. Partenza non delle migliori quella di Jacobs, che dopo i primi metri si distende e arriva davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10"16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10"24. I velocisti sono stati “frenati” da un vento contrario di quasi un metro al secondo.