Le forze ucraine colpiscono postazioni russe nel territorio occupato di Kherson - Video

In questo video, pubblicato dal profilo Twitter @Blue_Sauron e rilanciato dall'agenzia Unian, gli artiglieri della 28a Brigata meccanizzata dell'esercito ucraino colpiscono postazioni russe nel fronte meridionale. Mentre i riflettori sono puntati soprattutto sul Donbass, più a sud le forze di Kiev stanno lentamente erodendo terreno attorno a Kherson, la prima grande città conquistata da Mosca a inizio invasione

Oleksandr Samoilenko, presidente del consiglio regionale (che risponde al governo ucraino), si è detto “cautamente ottimista", sottolineando che nella città occupata ci sono stati diversi episodi di resistenza. Ha invitato i residenti a cercare di allontanarsi dalla regione o di attrezzare rifugi: "Spero davvero che non ci saranno combattimenti di strada, la posizione della città è tale che sarà difficile per il nemico tenerla. E in generale, la regione di Kherson si trova su una pianura, quindi il nemico non ha un posto dove nascondersi. Sono sicuro che non ci saranno grandi combattimenti. Se le nostre forze armate guadagnano slancio, le porteranno al confine non solo con la Crimea, ma a quello con la Federazione Russa"

Di tutt'altro tenore le parole affidate a Telegram da Vladimir Saldo, capo dell'amministrazione civile-militare instaurata a Kherson da Mosca: “Siamo sicuri che la Russia è con noi e siamo con la Russia per sempre, l'integrazione" di questo territorio "è iniziata e continuerà intensamente”.