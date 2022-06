Le previsioni del tempo di domenica 5 giugno

Nord e Centro Italia

Tempo instabile sulle regioni settentrionali dove il cielo sarà molto nuvoloso e i temporali continueranno ad interessare Alpi e Prealpi. Aria più umida e massime stabili. Una giornata che al Centro Italia sarà caratterizzata dalla presenza di nubi alte e sottili, sia lungo le coste che nelle zone interne. Temperature in aumento di 1-2 gradi in più rispetto a quelle registrate ieri.



Sud e Isole

Sulle regioni meridionali e sulle Isole il cielo sarà poco nuvoloso durante la prima parte della giornata con nuvole alte e sottili su Sardegna, regioni tirreniche e Sicilia occidentale. Dal primo pomeriggio la nuvolosità si estenderà alle restanti regioni. Temperature generalmente stabili, in leggero calo solo sulla Sardegna a causa del vento di Maestrale.