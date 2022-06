Le previsioni del tempo di martedì 21 giugno

NORD E CENTRO: sulle regioni settentrionali mattinata ben soleggiata, poi nubi in aumento su Alpi e Prealpi centro-occidentali con formazione di rovesci e temporali in estensione anche alle alte pianure tra Piemonte e Ovest Lombardia, con possibili fenomeni localmente intensi verso sera. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi sulla Val Padana occidentale, in aumento in Emilia-Romagna. Sulle regioni centrali cielo sereno o poco nuvoloso salvo velature in transito nella seconda parte della giornata e qualche addensamento nelle ore più calde in Appennino; temperature in ulteriore rialzo soprattutto sul versante adriatico. Venti a regime di brezza lungo le coste.

SUD E ISOLE: tempo stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell’alta pressione, da segnalare soltanto nubi alte e sottili nel pomeriggio in Sardegna. Temperature in deciso aumento, venti deboli a regime di brezza, mari calmi o poco mossi.