Le previsioni del tempo di sabato 25 giugno

NORD E CENTRO

Al nord nubi a tratti su Liguria ed Alpi orientali con brevi rovesci. Spazi soleggiati anche ampi altrove. Temperature in lieve diminuzione, con valori tra +29 e +34°C. Al Centro nubi al mattino con isolati fenomeni sulla Toscana settentrionale. Più sole sulle altre regioni con nubi in appennino nelle ore pomeridiane. Temperature stabili, massime tra +33 e +37°C.



SUD E ISOLE

Passaggio di nubi medio-alte su Sardegna e quasi tutto il Sud Peninsulare, con possibilità di piogge sparse sino al mattino sull’isola, e di pochissime deboli piogge in giornata su Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Sereno su Sicilia e sud Calabria. Farà caldo ovunque con massime fra 30 e 35° e picchi ancora più alti su centro-sud Sicilia ed aree Ioniche.