Le previsioni del tempo di sabato 4 giugno

NORD e CENTRO

Al nord, cielo generalmente poco nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio. In serata, invece, possibili locali rovesci potranno interessare l'Arco alpino. Temperature in aumento. Al Centro prime ore del giorno con cielo sereno ma con tendenza a nuvolosità in aumento per nubi medio- alte ad iniziare dal versante tirrenico. Temperature in ascesa con massime tra 32 e 38 gradi.



SUD E ISOLE

Sul Sud peninsulare e la Sardegna si verificherà il passaggio di nuvolosità medio-alta ma senza nessun fenomeno. Cielo sereno sulla Sicilia. Sarà una giornata molto calda ovunque con picchi sino a 36/39° sulla Sardegna occidentale, sulla Sicilia interna e meridionale, su Materano e Valle del Crati. La maggior parte dei mari sarà quasi calma o poco mossa.