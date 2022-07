Le previsioni del tempo di venerdì 1 luglio

NORD e CENTRO: Su Alpi e Prealpi giornata variabile, con possibili rovesci e temporali, localmente anche forti nel pomeriggio-sera sui settori centro-orientali. Poco nuvoloso in Val Padana, qualche nube in più al mattino in Piemonte. Temperature massime in aumento.

SUD e ISOLE: l’anticiclone subtropicale torna a rinforzarsi, cielo sereno poco nuvoloso ovunque con il passaggio di innocue velature e modesti addensamenti cumuliformi pomeridiani in area appenninica. Temperature in ulteriore rialzo, verso i 37-40°C su pianure interne di Sardegna, Sicilia e Puglia. Venti deboli e a regime di brezza.