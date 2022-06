Le previsioni del tempo per domenica 19 giugno

NORD E CENTRO

Sarà una domenica dove il cielo sarà attraversato da sottili velature e potranno formarsi delle nubi al pomeriggio, con qualche temporale isolato sulle Alpi Occidentali. Le temperature salgono sempre di più, raggiungeremo i 37°C. Una nuova onda di calore riguarderà la Pianura Padana. Farà molto caldo anche al centro Italia, il cielo sarà velato, un po’ di nuvole in più le troveremo nelle zone vicine all’Appennino, in Toscana si potranno superare i 37°C, temperature alte anche nel Lazio, andrà meglio per Marche e Abruzzo dove il caldo sarà più sopportabile con valori vicini ai 30°C per merito di aria più fresca che soffierà lungo le regioni del Mar Adriatico.

SUD E ISOLE

Giornata assolutamente estiva. Cielo sereno, qualche nube nelle ore più calde del giorno sull’Appennino Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia dove potrà esserci qualche temporale. In queste regioni sarà meno caldo rispetto al Centro Nord e le temperature non supereranno i 33°C. Soffierà un po’ di tramontana sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio dove il mare sarà mosso. Farà più caldo in Sardegna