Le previsioni del tempo per martedì 14 giugno

NORD e CENTRO: al Nord altra giornata estiva e calda con cielo poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso sulle aree alpine e prealpine con associati brevi acquazzoni o isolati temporali sparsi, nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi. Venti orientali in Val Padana. Mari poco mossi.

Al Centro bella giornata di sole con cielo sereno o poco nuvoloso su aree costiere e in pianura, locali addensamenti cumuliformi in Appennino con brevi piovaschi o isolati temporali pomeridiani, specie sul comparto tosco-emiliano e su quello laziale e abruzzese. Temperature stazionarie. Venti moderati da Nordest sul versante adriatico, deboli su quello tirrenico. Mari poco mossi.

SUD e ISOLE: bel tempo al Sud e sulle nostre due isole maggiori, il cielo si manterrà sereno fin dal mattino con Maestrale in graduale attenuazione. Farà caldo con temperature ben al di sopra della media del periodo ed i mari risulteranno poco mossi, localmente mossi Canale di Sicilia Ionio e basso Adriatico.