Le previsioni del tempo per martedì 28 giugno

NORD E CENTRO

Temporali, grandinate e colpi di vento attesi a partire da Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta per arrivare in serata anche al nord est passando per Lombardia ed Emilia. Molte nubi sulle regioni centrali, alte e stratificate che potranno portare deboli piogge in Toscana al mattino. Temperature massime in calo al nord, comunque intorno ai 30 gradi. Più alte al centro con punte di 38 40 gradi sulle pianure laziali.

SUD E ISOLE

Al sud e sulle isole giornata ancora molto calda, le massime potranno superare diffusamente i 40 gradi e il cielo sarà spesso coperto da nubi anche qui alte e stratificate che al mattino potranno portare deboli piogge in Sardegna, interessata anche da sostenuti venti di maestrale.