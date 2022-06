Le previsioni del tempo per mercoledì 29 giugno

NORD e CENTRO

La perturbazione si sta spostando verso est e al nord avremo nubi via via meno estese e precipitazioni in diminuzione. Le temperature saranno in diminuzione. Anche al centro avremo ancora qualche nube sparsa, specialmente lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, in generale senza fenomeni di rilievo associati. Pure qui le temperature registreranno diffusi cali.

SUD e ISOLE

Al sud e sulle due isole maggiori invece avremo ancora cielo in prevalenza sereno con qualche nube sparsa lungo la dorsale appenninica, senza precipitazioni degne di nota. Le temperature saranno stabili sulla Sardegna, in lieve calo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.