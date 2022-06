Le previsioni del tempo per sabato 11 giugno 2022

NORD e CENTRO

Al nord su tutte le regioni giornata stabile e prevalentemente soleggiata con isolati addensamenti pomeridiani sulle Alpi orientali. Temperature in aumento. Al Centro tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso sia sul versante adriatico che su quello tirrenico. Temperature in aumento più marcato sul versante tirrenico con valori fino a 32 gradi.



SUD E ISOLE

Al mattino nubi sparse sul Sud Peninsulare, nord Sicilia e Reggino Tirrenico con poche e deboli piogge residue su quest’ultimo. Altrove sereno. Nel pomeriggio la nuvolosità sul Sud peninsulare localmente si intensificherà ma senza precipitazioni degne di nota, ad eccezione di pochi brevi fenomeni su Cosentino e Catanzarese. Temperature in aumento con caldo gradevole ovunque.