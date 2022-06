Le previsioni del tempo per venerdì 17 giugno

NORD E CENTRO: Al Nord tempo soleggiato con velature alte e sottili a disturbare temporaneamente la giornata; qualche addensamento più consistente su Alpi e Appennino con isolati rovesci pomeridiani. Al centro sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, annuvolamenti sulla dorsale appenninica con possibili rovesci o temporali nelle ore centrali. Venti deboli variabili, brezze lungo le coste; rinforzi previsti in occasione dei temporali.

Temperature in aumento, minime tra 20 e 25°C, massime tra 30 e 35°C.

SUD E ISOLE: Aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali in locale sconfinamento alle coste del Cilento e lungo i litorali Tirrenici di Basilicata e alta Calabria. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione e sulla Sardegna, salvo innocue velature. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, solo a tratti moderati da Nord-Ovest su Sardegna, alto Tirreno e medio-basso versante Adriatico. Temperature in aumento sulla Sardegna con punte massime fino a 35-37°C, stazionarie al Sud con valori massimi compresi tra 27-33°C.