Le previsioni meteo di giovedì 23 giugno

NORD E CENTRO. Migliora il tempo al nord Italia con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi associato a brevi e locali rovesci. Stabile anche centro con cielo però offuscato da velature anche spesse in movimento dal versante tirrenico verso quello adriatico. Ventilazione in prevalenza debole, con rinforzo da sud ovest su Liguria e alta Toscana. Temperature massime in larga parte comprese tra 33 e 38 gradi.

SUD E ISOLE. Condizioni meteo stabilì e anticicloniche al sud e sulle isole maggiori dove il cielo si presenterà in genere sereno o poco nuvoloso salvo il transito di innocue velature sulla Sardegna e sul settore peninsulare. Temperature stazionarie o in lieve aumento e in genere comprese tra 34°C e 41°C. Venti deboli e a prevalente regime di brezza. Mari pertanto calmi o poco mossi.