Le previsioni meteo di giovedì 9 giugno

NORD E CENTRO

Fin dal mattino piogge e temporali su nord est e medio adriatico, nel corso della giornata l’instabilità si estende anche all’Appennino centrale e al basso Lazio. Nuvoloso ma asciutto sul nord ovest e sulla fascia costiera di Toscana e alto Lazio. Ventilazione occidentale in aumento con mari anche molto mosso e temperature in ulteriore calo, più deciso sulle zone interessate dalle piogge.



SUD E ISOLE

Condizioni meteo in progressivo peggioramento al sud peninsulare con rovesci e temporali diffusi dal pomeriggio, in particolar modo sul settore appenninico e la Puglia. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato sulle due isole maggiori. Temperature in calo e valori massimi in genere compresi tra 25°C e 29°C. Venti di maestrale in rinforzo con raffiche di burrasca sulla Sardegna.