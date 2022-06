Le previsioni meteo di mercoledì 22 giugno

NORD e CENTRO

Al Nord avremo nubi sparse con precipitazioni associate in estensione da ovest verso est. Le temperature registreranno diffusi cali. Anche al Centro avremo una leggera copertura nuvolosa che in generale non porterà fenomeni di rilievo associati. Qui le temperature saranno in deciso aumento.

SUD E ISOLE

Tempo tipicamente estivo al Sud e sulle due Isole Maggiori, caratterizzato quindi da una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile la formazione di qualche innocua nube lungo la Dorsale Appenninica. Le temperature massime faranno segnare un ulteriore aumento, con venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza.