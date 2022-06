Le previsioni meteo di mercoledì 1 giugno

NORD e CENTRO

Al nord avremo nubi sparse, in generale senza fenomeni di rilievo a parte locali rovesci e piovaschi pomeridiani, specie sull’arco alpino. Le temperature saranno in aumento. Al centro invece ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno, con un lieve aumento della nuvolosità durante le ore centrali lungo la dorsale appenninica, senza precipitazioni. Anche qui sono attesi diffusi rialzi.



SUD e ISOLE

Cielo sereno o al più velato con temperature decisamente estive ovunque, quindi su valori nettamente superiori alle medie del periodo. In particolar modo sulle zone interne di Sardegna e Sicilia dove si potrebbero raggiungere picchi anche di 37-38°. La ventilazione si manterrà debole o a regime di brezza.