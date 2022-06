Le previsioni del tempo per venerdì 3 giugno

NORD E CENTRO

Al Nord molto nuvoloso sulle regioni alpine, con rovesci o temporali anche forti, in attenuazione serale sulle regioni occidentali; nubi alte e stratiformi sul resto del settentrione.

Al Centro estese e spesse velature su tutto il centro, possibili deboli e isolati piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali.

Venti deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie ed intorno ai 30 gradi.

SUD E ISOLE

Persiste l’azione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, garanzia di un periodo stabile, in particolare sulle nostre regioni Meridionali e la Sardegna. Giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti stratiformi di scarsa consistenza in transito sulla Sardegna. Temperature in ulteriore lieve aumento con punte massime fino a 35-37°C sulle pianure interne, valori inferiori lungo le coste grazie alle brezze. Venti deboli variabili con mari poco mossi su tutti i settori.