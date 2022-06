Le previsioni meteo di venerdì 10 giugno

NORD E CENTRO

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali salvo residui addensamenti cumuliformi al Nord-Est con deboli rovesci o temporali sparsi al mattino, migliora dalle ore centrali. Al Centro nubi sulle regioni adriatiche con rovesci e temporali diffusi nella prima parte della giornata ma in attenuazione, sereno o poco nuvoloso sui versanti tirrenici. Venti settentrionali forti, con raffiche di burrasca sulle regioni del Centro. Temperature minime in calo, massime in aumento al Nord, in calo al Centro.



SUD E ISOLE

Fase instabile sulle nostre regioni meridionali, interessate da spiccata variabilità. Momenti soleggiati si alterneranno ad annuvolamenti irregolari responsabili di acquazzoni o temporali. Sulla Sardegna maggiore stabilità con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.Venti in rinforzo da Mastrale specie su Sardegna e versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Temperature in aumento sulle Isole Maggiori, in calo sul Sud peninsulare.