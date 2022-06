L'inchiesta della Rai che ha scovato Malatto in Sicilia: "Perché scappa? Risponda alla giustizia"

E' notizia di oggi: i pm di Roma hanno aperto un'inchiesta a carico di Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell'esercito argentino accusato di omicidio per la morte di otto persone nell'ambito del Piano Condor, l'azione messa in atto dalle giunte militari del Sudamerica tra fine degli anni '70 e inizio degli '80 contro gli oppositori politici. Malatto vive attualmente in Sicilia. Oggi il segretario di Stato per i diritti umani dell'Argentina, Horacio Pietragalla Corti, ha depositato a piazzale Clodio una integrazione di denuncia in cui si chiede ai magistrati di indagare su altri trenta casi (morti o spariti) avvenute a San Juan in Argentina tra il 1976 e 1977.

L'identità cancellata dei desaparecidos

Con il famigerato piano Condor le dittature militari sudamericane negli anni Settanta mettono in atto un piano per eliminare gli oppositori. Tra il 1976 e il 1983 scompaiono oltre 30mila persone. Alcuni dei militari responsabili di quella strage si sono sottratti alla giustizia nei loro Paesi e si sono rifugiati anche in Italia. Come Carlos Malatto e Jorge Nestor Troccoli, condannato in via definitiva per la scomparsa di 23 italiani in Cile. Li abbiamo trovati e la nostra inchiesta ricostruisce quegli anni bui e sostiene la campagna con cui il governo argentino invita i familiari dei desaparecidos a donare il DNA. Per dare un’identità a quei corpi ancora senza nome. Una coproduzione Rainews24 -Telam, l'agenzia di stampa di Stato Argentina.

GUARDA “SPOTLIGHT - I 600 CORPI”

L'inchiesta di Maria Elena Scandaliato e Alessandra Solarino