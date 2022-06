9 marzo 2020: l'Italia è in lockdown. L'annuncio del premier Giuseppe Conte

L’Italia intera entra in lockdown a causa della pandemia di Covid-19. Stop agli spostamenti, scuole chiuse, blocco di ogni manifestazione sportiva. "Da oggi ci sarà l'Italia zona protetta. Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c'è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia, e lo dobbiamo fare subito" spiega il premier. "Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa", annuncia.