Lo sciopero dei treni esaspera gli animi, così un uomo ferma un bus a due piani a Londra

Treni fermi in Gran Bretagna, anche nelle metropolitane, per quello che è il più grande sciopero ferroviario degli ultimi trent'anni. Previste nuove manifestazioni di protesta a livello nazionale anche giovedì e sabato, come hanno annunciato i sindacati a meno che la controversia non verrà risolta.

Sono infatti più di 40 mila i membri del sindacato Rmt, che rappresenta i lavoratori delle ferrovie, in sciopero per chiedere salari migliori e stop ai licenziamenti. Il video mostra un uomo che blocca un bus non in servizio e chiede all'autista di accogliere tutti coloro in attesa alla stazione di Blackhorse Road.