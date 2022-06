Lo sfogo della nonna della bimba: "La madre era violenta con mio figlio e con Elena"

Rosaria Testa, la nonna di Elena, la bambina di 4 anni trovata morta nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania, ha raccontato che fino a ieri aveva accompagnato la bambina in asilo. Ha specificato anche che, in passato, la mamma della bambina avrebbe avuto dei comportamenti violenti nei confronti della figlia. “L'ha strattonata anche a un braccio”, ha detto la nonna. Secondo quanto raccontato dai parenti della bambina sarebbe stata la madre della piccola a lasciare il padre, probabilmente perché avrebbe incontrato un nuovo compagno. A quel punto il padre della bambina sarebbe partito per la Germania, dove avrebbe incontrato la sua nuova compagna. La donna però avrebbe continuato ad avere comportamenti morbosi nei confronti dell'ex.