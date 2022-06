L'obice sottratto ai russi e usato subito contro di loro

"Questo è un obice 2A65, o come lo chiamiamo noi, Mta-B. È un trofeo. È stato sottratto ai russi e ora lo usiamo contro di loro. Colpiamo il nemico con le sue stesse armi". A parlare è Vitali, soldato ucraino, in questo video del ministero della Difesa ucraino girato nella regione di Mykolaiv, sul fronte meridionale, dove gli ucraini stanno riconquistando terreno in direzione in Kherson. Gli ufficiali “ci hanno consegnato l'obice e hanno detto: vedetevela voi. Letteralmente cinque minuti” dopo esserne entrati in possesso. “Tempo un'ora e avevamo tutti imparato a usarlo, eravamo già in posizione di combattimento”, prosegue Vitali.

(video: ministero della Difesa ucraino via Reuters)