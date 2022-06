Covid, Locatelli: «Ogni euro dedicato alla tutela della salute è un investimento per il Paese »

«L’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere investito dalla pandemia. La resilienza del sistema sanitario nazionale è qualcosa che rimarrà nella storia di questo Paese». Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, riassume la reazione forte e decisa del nostro Paese nei confronti della minaccia del virus.

Da membro a coordinatore del Comitato tecnico scientifico ricorda alcune tra le scelte più difficili e dolorose messe in atto per contrastare la diffusione del contagio, come quella di non consentire la partecipazioni alle cerimonie funebri e quindi l’impossibilità di dare l’estremo saluto ai propri cari e l’indicazione di chiudere il Paese.

Locatelli ricorda inoltre la lezione più importante: «Ogni singolo euro che viene dedicato alla tutela della salute è un investimento per il Paese e per il benessere sociale. È evidente che abbiamo avuto ancora una volta la chiara documentazione di come la salute sia prioritaria e quindi gli investimenti vanno fatti in questa direzione».