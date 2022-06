L'operazione della Polizia a via Bolla a Milano

Perquisizioni a Milano della polizia di Stato in cerca di armi come mazze, bastoni e spranghe usate durante la maxi rissa in strada scoppiata la sera del 10 giugno in via Bolla, all'interno dei parcheggi adiacenti al civico 40. Dalle indagini della squadra mobile, insieme agli agenti del commissariato Bonola inizialmente intervenuti, anche tramite la visione di un video che ha ripreso alcune fasi della rissa e una ricerca sulla rete con relativa analisi delle immagini scovate sui social, gli investigatori hanno identificato alcuni tra le persone che quella sera avrebbero preso parte attiva agli episodi di violenza.