Missili su Druzhkivka: "La casa ci crollava addosso, come in un film horror" - Video

Nella notte tra sabato e domenica una persona è stata uccisa e un'altra ferita in un attacco missilistico sulla città di Druzhkivka, nella regione di Donetsk. “Stavamo dormendo, è stato come in un film horror quando tutto è distrutto e ti cade in testa. Mi sono trovata i vetri sul letto”, racconta agli inviati di Associated Press la residente Svitlana Romashkina told the Associated Press. “È spaventoso! Dove dovremmo vivere ora? È tutto devastato”, aggiunge.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che i missili di precisione erano stati usati per distruggere officine dove si riparavano attrezzature militari per le truppe ucraine. Il governatore della regione di Donetsk Pavlo Kyrylenko ha dichiarato che gli attacchi hanno distrutto diverse abitazioni, e incitato gli abitanti a scappare.



(video Associated Press)