In Missouri un treno si scontra con un tir al passaggio a livello: ci sono vittime

Usa: treno deragliato in Missouri, almeno 3 morti Washington (Usa), 28 giu. (LaPresse/AP) - E' di almeno tre morti e di diversi feriti il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto in Missouri, dove un treno della compagnia ferroviaria Amtrak è deragliato, dopo avere colpito un camion ad un passaggio a livello nei pressi della cittadina di Mendon. Lo ha riferito la polizia del Missouri. Sono almeno otto le eliambulanze utilizzate dai soccorritori per trasportare i feriti negli ospedali. Amtrak aveva in precedenza riferito che sul treno si trovavano 243 passeggeri e 12 persone dello staff della compagnia. Il treno, al momento dell'incidente, era diretto a Chicago.