Mondiali di Beach Volley, il video dei quarti di finale

Si interrompe ai quarti di finale, con un conseguente quinto posto, la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nei Campionati del Mondo di Beach Volley in corso di svolgimento a Roma nel Parco del Foro Italico. Marta e Valentina si sono dovute arrendere alle canadesi Bukovec/Brandie che nel complesso si sono dimostrate superiori alla coppia tricolore che ieri sera ha avuto difficoltà a esprimersi su buoni livelli. Il quarto di finale è terminato 2-0 per le canadesi, che quindi conquistano il pass per le semifinali. La sconfitta non cancella però il buon torneo disputato dalle due atlete italiane alla loro prima rassegna iridata insieme.

Questi i risultati delle altre coppie italiane: le sorelle Orsi-Toth (infortunio al crociato per Viki), Calì-Tega e Windisch-Dal Corso hanno abbandonato la competizione alla fase a gironi, Benzi-Bonifazi agli spareggi, Rossi-Carambula ai sedicesimi, Nicolai-Cottafava, Lupo-Ranghieri e Scampoli-Bianchin agli ottavi.

Nel pomeriggio, sempre al Foro Italico, le semifinali dell’evento organizzato da Sport e Salute e Volleyball World.

IL PROGRAMMA DEL 18 GIUGNO - SEMIFINALI

DONNE

16:00 Heidrich/Vergé-Dépré, A. (SUI) vs Duda/Ana Patrícia (BRA)

20:00 Müller/Tillmann (GER) vs Bukovec/Brandie (CAN)

UOMINI

17:15 Renato/Vitor Felipe (BRA) vs Schalk/Brunner (USA)

21:15 Mol/Sørum (NOR) vs Andre/George (BRA)