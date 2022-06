La guerra in Ucraina

Ieri l’Ucraina ha ottenuto lo status di paese candidato ad entrare nell’Unione Europea. Intanto si continua a combattere, soprattutto in Donbass. I negoziati potrebbero riprendere a fine agosto dice Kiev. Per il ministero degli Esteri di Mosca “I vecchi confini dell’Ucraina non esistono più”.

Sul campo muore un 24enne attivista ecologista e i russi rilasciano video di due soldati americani catturati dalle forze russe.