Il "nuovo" McDonald's è "Delizioso e basta". L'unica "protesta" è per riavere i Big Mac

Nel “Giorno della Russia” ha aperto i battenti il ​​primo "McDonald's russo" dopo che la catena di fast food americana ha lasciato il Paese a causa dell'invasione dell'Ucraina.

"Vkousno i totchka" (Delizioso e basta) è il nuovo nome dell'insegna, svelata a Mosca davanti a un centinaio di giornalisti russi e stranieri.

Il nuovo logo rappresenta due patatine arancioni stilizzate e un puntino rosso su sfondo verde.

"Cercheremo di fare di tutto affinché i nostri clienti non si accorgano di alcuna differenza, né in termini di atmosfera, né in termini di gusto, né in termini di qualità", ha assicurato il direttore generale della catena, Oleg Paroïev.

"Non andrà peggio, questo è certo. Cercheremo di renderlo migliore" di prima, ha aggiunto il nuovo proprietario, l'imprenditore Alexandre Govor. "Ci auguriamo che il numero di clienti non diminuisca ma, al contrario, che aumenti. Soprattutto perché ora è un'azienda interamente russa", ha aggiunto.

L'inaugurazione è stata interrotto da un giovane manifestante che ha esposto un cartello: “Rivoglio il Big Mac” tra le risate degli addetti ai lavori.

Trenta anni fa, il McDonald's di piazza Pushkin è stata una delle prime finestre sull'Occidente della Russia. Il giorno dell'inaugurazione nel 1990, pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, arrivarono 30.000 clienti, un record mondiale per la catena. La fila gigantesca davanti al ristorante è diventata leggendaria. Il ristorante McDo più visitato al mondo, secondo i dati del gruppo americano, ha accolto in più di 140 anni milioni di clienti, l'equivalente di quasi l'intera popolazione russa.

I ristoranti russi rappresentavano circa il 9% del fatturato del gruppo americano, deciso a sospendere i lavori dei suoi 850 ristoranti e 62.000 dipendenti a marzo, per poi lasciare definitivamente il Paese a maggio a causa dell'offensiva russa in Ucraina lanciata il 24 febbraio.

Lunedì dovrebbero aprire altri 50 ristoranti, con la catena che prevede di riaprire da 50 a 100 ristoranti a settimana in tutto il paese. Sono cambiati anche i nomi del menu: ora il Filet-O-Fish si chiama Fishburger, il Royal Deluxe è diventato Grand Deluxe e il prefisso McDo non compare più su nessun nome.

Anche i prezzi sono "lievemente aumentati" a causa dell'inflazione e delle sanzioni, ma restano "ragionevoli" secondo il direttore generale di "Vkousno i totchka".

Il packaging è "neutro": "nessuna parola, nessuna lettera" dovrebbe ricordare il gruppo McDonald's. Alexandre Govor, che gestiva 25 ristoranti del gruppo americano in Siberia dal 2015, ha acquistato le attività di McDonald's a maggio. Co-fondatore di una società di raffinazione del petrolio, Neftekhimservice, ha concordato di mantenere in franchising i 51.000 dipendenti diretti e altri 11.000 dipendenti di ristoranti in franchising - per almeno due anni, a condizioni equivalenti a quelle che avevano prima.