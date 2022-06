Mosca torna a colpire Kiev con missili a lunga gittata

Mosca torna a colpire la capitale ucraina con missili a lungo raggio. L'attacco sembra legato in qualche modo all'intervista rilasciata ieri da Putin a Rossiya 24. Il presidente russo insiste nel sostenere che la fornitura di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente può contribuire a destabilizzare la situazione.

Il Cremlino è evidentemente preoccupato della fornitura da parte di Usa e Regno Unito all'Ucraina di missili a lungo raggio. "Tutto questo trambusto per ulteriori consegne di armi, a mio parere, ha un solo obiettivo: trascinare il conflitto armato il più possibile". E ancora: "Se Kiev ottiene razzi a lungo raggio, Mosca trarrà conclusioni appropriate e utilizzerà i nostri mezzi di distruzione, di cui disponiamo in abbondanza, per colpire quegli oggetti che non abbiamo ancora colpito".

Il lancio di missili su Kiev sembra una dimostrazione di poter colpire bersagli anche lontani dal fronte di combattimento che ormai si è spostato in Donbass.