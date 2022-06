Nel video 24 ore di allagamento a Miami

Non è un vero e proprio ciclone quello che si è abbattuto sulla Florida allagando le strade di Miami. È una formazione metereologica non ancora organizzata che viene chiamata Potenziale Ciclone tropicale One, PTC1 appunto. Potrebbe organizzarsi in un ciclone vero e proprio ed allora avrebbe effetti ancora più devastanti, quindi nei giorni scorsi i residenti sono stati invitati a non mettersi in movimento e a rimanere in casa. Al momento PTC1 si sta spostando sull'Atlantico perdendo forza e diventando una semplice perturbazione extratropicale.