Nel video l'affondamento di una corvetta ucraina nel porto di Ochakiv

Guerra navale in Ucraina

Nel video si vede l'attacco delle forze russe nel porto vicino a Ochakiv, nell'estuario del Dnepr - Bug. Le bombe sfiorano una nave in navigazione e poi si vedono le immagini di una corvetta coricata su un fianco accanto ad un banchina d'attracco. Le immagini sono riprese da un drone russo. I russi hanno celebrato sui canali social l'affondamento della corvetta A206 Vinnytsia 1124P ed il danneggiamento di un'altra unità. Gli ucraini negano il danneggiamento della seconda unità, che potrebbe essere quella che nel video è in navigazione, mentre per la Vinnytsia dichiarano fosse un'unità dismessa già da tempo e destinata a diventare un museo.