Nella Serbia filorussa, russi e ucraini manifestano insieme contro la guerra

Ad animare la protesta è Peter Nikitin, 41 anni, moscovita e interprete, arrivato a Belgrado sei anni fa, fondatore del gruppo Facebook "Russi, ucraini, bielorussi e serbi insieme contro la guerra", il quale racconta a Reuters come è nato questo piccolo movimento, minoritario in una Serbia che, pur condannando l’invasione, non si è allineata alle sanzioni contro Mosca: "Siamo andati all'ambasciata russa per protestare e lì abbiamo incontrato alcuni altri ucraini, russi e bielorussi e... lo stesso giorno abbiamo fondato questo gruppo su Facebook”. Da allora questa manciata di attivisti ha organizzato una decina di manifestazioni.

Nel mirino degli attivisti anche il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov la cui visita programmata per il 6 e 7 giugno è stata annullata per la chiusura dello spazio aereo da parte di Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro.

Nonostante il diffuso sentimento filorusso che si respira a Belgrado e le minacce ricevute sui social media le autorità serbe hanno consentito le proteste a differenza di quanto accaduto a Mosca o Minsk dove il dissenso è stato represso dalle forze dell’ordine. Anzi, spiega Nikitin, “la polizia di Belgrado è stata molto professionale. Ha fatto un ottimo lavoro per proteggerci e prevenire le provocazioni".

Dall’inizio dell'invasione, in Serbia ci sono state molte manifestazioni a sostegno della Russia con migliaia di sostenitori, tra cui molti appartenenti a organizzazioni ultranazionaliste, alcuni dei quali sventolavano bandiere o indossavano magliette con il simbolo "Z" che è apparso anche in diversi graffiti sui muri della capitale serba, come mostra il video.

Sasha Seregina, 33 anni, dalla città russa di Samara, amministratrice della pagina Facebook del gruppo, dice che i membri ucraini sono molto solidali, ma che la vera riconciliazione tra le due nazioni sarà un processo difficile: "Questo è molto importante non solo per il nostro movimento, ma anche per il futuro di per una potenziale riconciliazione.”