La governatrice di New York firma: la stretta sulle armi è legge

La governatrice di New York firma e trasforma in legge i 10 provvedimenti approvati dai legislatori dello stato dopo la strage di Buffalo. "La violenza con le armi da fuoco è un'epidemia del Paese. Le preghiere non bastano, bisogna agire", dice Kathy Hochul che, con la sua firma, trasforma in legge anche l'aumento dell'età a 21 anni per l'acquisto di armi semiautomatiche.