New York Times: "Teheran scava una rete di tunnel nel sito nucleare di Natanz"

Le agenzie di intelligence statunitensi e israeliane stanno monitorando una nuova rete di tunnel situata appena a Sud dell'impianto nucleare iraniano a Natanz. Lo scrive il New York Times, secondo il quale l'Iran sta cercando di creare impianti nucleari sulle montagne in modo che possano resistere a eventuali attacchi informatici e alle bombe che riescono a penetrare nei bunker. L'amministrazione Joe Biden non ne ha mai parlato in pubblico e anche in Israele la questione è emersa solo una volta, quando il ministro della Difesa ne ha fatto cenno durante un discorso.