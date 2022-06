Video - Nigeria, porta il camion in fiamme fuori dal centro abitato, diventa eroe nazionale

L'autista salva centinaia di persone guidando un camion di carburante in fiamme fuori dal centro abitato in Nigeria. Nella città di Agbarkho, proprio in una zona densamente popolata, ha preso fuoco un'autocisterna carica di benzina. L'autista del camion pieno di carburante, Ejiro Otarigo, nonostante il pericolo per se stesso, non ha abbandonato il veicolo avvolto dal fuoco, ma l'ha portato fuori dal paese, lontano dalle persone. "Inizialmente volevo dirigere il camion direttamente verso il fiume, ma quando sono arrivato sul posto, ho visto che c'erano molte macchine lì", dice Otarigo. Grazie al suo atto, l'uomo è diventato l'eroe dei social network e il Consiglio di Stato dell'Unione dei giornalisti della Nigeria lo ha nominato "Uomo dell'anno". “Secondo noi, come unione e specchio della società, il giovane Otarigo è il nostro Uomo dell'anno. Persone come lui meritano premi mediatici. Siamo davvero orgogliosi di lui", ha affermato il consiglio.