Non è un videogioco: marine dell'Ucraina in un edificio di Severodonetsk sotto il fuoco nemico

La guerra a Severodonetsk, dal punto di vista di chi la combatte. I russi attaccano la città della regione di Luhansk, 100 mila abitanti prima del 24 febbraio, da più di un mese, e sono ormai vicini a controllarla tutta: in mano ucraina resta la zona industriale, compreso il grande stabilimento chimico Azot, dove secondo le autorità si rifugiano 568 persone, impossibilitate a scappare. Al di là del fiume Severski Donets c'è la “citta gemella” di Lysychansk, ripetutamente bombardata in queste ore, con tutta probabilità il prossimo obiettivo dell'invasione.

In queste riprese in soggettiva alcuni marine, diversi dei quali appartengono alla Legione internazionale e parlano in inglese, si muovono all'interno di un edificio, cercando costantemente riparo dietro a muri e colonne e correndo velocemente da un punto all'altro. A 1:30 circa i soldati devono affrontare una scala con un'apertura sull'esterno, uno di loro scampa per un attimo al fuoco nemico. Il video poi si interrompe, ma chi lo ha pubblicato in rete scrive: “Tragicamente, non tutti sono sopravvissuti a quelle scale”.

Sul profilo Twitter @Marine_Ukraine, la cui bio recita “Ufficiale dei marine Usa attualmente in Ucraina”, il video ha registrato 1,1 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Altre centinaia di migliaia di persone lo hanno visto sul profilo Facebook delle forze armate ucraine e sul canale Telegram dell'agenzia Unian.