Alluvioni nel sud della Cina: oltre 200mila sfollati nei villaggi sommersi dal fango

Solo fango. Si vede solo fango da dove spuntano alberi e i tetti di case distrutte alle alluvioni che si stanno abbattendo nel sud della Cina. Quelle che un tempo erano strade ora sono corsi d’acqua che si attraversano solo con i gommoni dove automobilisti bloccati vengono soccorsi. Una zona devasta dalla pioggia battente e ininterrotta che ha ingrossato i fiumi che sono straripati, come i corsi d'acqua nel basso bacino del fiume Pearl. Fango che sta mettendo a dura prova il riavvio della produzione, spedizione e logistica in un momento in cui le catene di approvvigionamento sono già stressate a causa dei controlli anti Covid-19 della Cina.

Nelle province di Guangdong, Fujian e Guangxi tra l'inizio di maggio e la metà di giugno sono caduti 621 millimetri di pioggia, la più alta dal 1961, secondo il Centro meteorologico nazionale cinese.

Lettini da campo sono stati allestiti nelle scuole trasformate in rifugi temporanei nella città di Shaoguan, nel Guangdong, e centinaia di tende sono state erette in un campo sportivo. Nella vicina regione del Guangxi, l'acqua fangosa ha inondato le aree urbane e i soccorritori hanno evacuato gli abitanti dei villaggi con i gommoni. Nella notte si lavora mettendo sacchi di sabbia per contenere l’acqua,

Secondo le stime delle autorità del Guangdong oltre 200mila persone evacuate e il danno è stimato in 1,7 miliardi di yuan ovvero 254 milioni di dollari.