La riforestatrice marina

Spesso l’abbiamo scambiata per una fastidiosa alga, in realtà questi lunghi fili verdi hanno semi e fiori, ma soprattutto assorbe grandi quantità di CO2, produce ossigeno e previene l’erosione delle coste. Donna di mare per nascita e convinzione, questa giovane biologa marina, e’ impegnata con la Fondazione Medsea nella messa a dimora di 1 milione di piantine entro il 2030. Proprio come avviene sulla terraferma, primavera e autunno sono il periodo ideale per occuparsi delle praterie. E così, forbici per potare, torcia e bombole di ossigeno, la dottoressa Frau compie questa insolita attività di giardinaggio a 15/20 metri di profondità. Un mare di sorprese