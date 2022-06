Passione Italia

C’è da registrare un cambio di passo all’ENIT. Nuovo amministratore delegato è Roberta Garibaldi, laurea in economia e master alla Bocconi. Seguitissima sui social e bestsellerista, la Prof. guida il suo team per promuovere il brand Italia nel mondo. E lo fa con successo visto che siamo tornati a livelli pre Covid con un il 324% in più di presenze rispetto al 2021.

Merito anche delle innovative campagne di comunicazione come quella diffusa nel corso di Eurovision2022, vista finora centinaia di milioni di volte.

Vive e lavora fra Bergamo e Roma, sempre immersa nell’Italia più bella.