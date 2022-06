Nuove tecnologie e nuove tecniche, in questo video uno sminamento fatto con il drone

La guerra in Ucraina

Il problema di sminare i territori da cui la guerra si è spostata si è presentato da quando i russi hanno cambiato strategia abbandonando il nord del paese per concentrarsi sul Donbass. Lo hanno anche i russi sui territori e le coste intorno a Mariupol. Spesso si vedono video di battaglioni russi di sminatori attrezzati con metal detector e mezzi corazzati realizzati apposta. In questo video invece un ingegnoso metodo ucraino per liberare le vie di comunicazione dalle mine anticarro.