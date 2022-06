Nuovi bombardamenti nella città di Donetsk. I russi: "Sono le truppe di Kiev a colpire"

La guerra in Ucraina

Almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise dopo un bombardamento nella regione separatista di Donetsk in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' che sostiene come “nei bombardamenti da parte delle forze ucraine” sarebbero rimaste ferite 33 persone. Secondo la nota dei separatisti, l'omonima città di Donetsk è stata sottoposta a un “bombardamento massiccio” da parte delle forze di Kiev, “di potenza, intensità e durata senza precedenti” dall'inizio dell'offensiva militare russa in Ucraina.