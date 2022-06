Nuovi droni all'Ucraina grazie al crowdfunding lituano

In Lituania da fine maggio prosegue una raccolta fondi tra i cittadini per comprare armi per Kiev, promossa soprattutto da Andrius Tapinas, noto conduttore della tv "Laisves" ("libertà"). L'ultimo acquisto reso possibile da questa iniziativa consiste in quattro moderni droni da ricognizione: si tratta del modello Eos C Vtol, prodotto dalla compagnia estone “Threod Systems”, molto silenzioso e in grado di decollare e atterrare in verticale. Altri due di erano stati acquistati in precedenza, scrive Tapinas su Twitter, specificando che la spesa totale è stata di 990 mila euro: “I piloti ucraini stanno imparando come manovrarli. Quattro stanno arrivando in Ucraina in questi giorni, gli altri nei prossimi due mesi”.

Ai droni è stato dato il nome “Magia”, la dea della morte nella mitologia lituana.



(video da Telegram @britishintelligence)