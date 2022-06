Nuovo appello dei genitori di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa 26 anni fa

“Angela può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque”. Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, la bambina sparita dal Monte Faito, in provincia di Napoli il 10 agosto del 1996, in un video, lanciato da 'Chi l'ha visto' su Rai 3, promuovono una campagna sui gruppi social frequentati da chi cerca le proprie origini. E sperano “che sia Angela stessa a riconoscersi e cercare la sua famiglia di origine”. E offrono un ulteriore indizio, a lei e a chi la conosce: “Ha una ‘voglia di caffè’ sul lato destro del dorso”.